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30 Mayıs 2019 Perşembe 10:59 | Son Güncelleme: 30 Mayıs 2019 Perşembe 11:02

Bursa'da bir kadın 3 yaşındaki kıza ilaç dayağı attı

Bursa'da bir kadın 3 yaşındaki kıza ilaç dayağı attı

Bursa'da bir kadın ilacını içmeyen 3 yaşındaki çocuğu feci şekilde hırpalarken, o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına an be an yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer İlçesinde gündüz saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, ilacını içmek istemeyen 3 yaşındaki kızına sinirlenen ve annesi olduğu tahmin edilen kadın, onu ikna edemeyince şiddet uygulamaya başladı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise, bir marketin önünde bebek arabasıyla oturan kızına ilacı vermek isteyen kadın; kızının istememesi üzerine ilk olarak tokat attı ve sonrasında hırsını alamayıp bebek arabasını tekmeledi. Küçük kızın ablası olduğu sanılan büyük kız ise annesini engellemeye çalıştı. 

Hayli sinirlenen kadın çocukları alarak gözden kayboldu.

İHA

 

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