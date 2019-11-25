Bursa kadına şiddeti reddediyor

Birleşmiş Milletler tarafından 25 Kasım, “Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Mücadele Günü” olarak belirlenirken, Bursa’da da kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla farklı etkinlikler düzenleniyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından da konuyla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla Zafer Plaza önünde stant açıldı. Kadınlara “Haklarımla Varım” konulu broşürler dağıtılırken, kadınlara hakları ve şiddete maruz kaldıklarında yapacakları hakkında bilgiler verildi.

Bunun yanında meydana konulan dilek ağacının dalları ise, şiddete tepki içeren mesajların yazılı olduğu kağıtlarla doldu. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da standı ziyaret ederek, kadına yönelik şiddete tepki gösterdi.



Başkan Aktaş, bizzat kaleme aldığı, “Öncelikle her konu gibi bunun da bir eğitim meselesi olduğunu düşünüyorum. Şunu unutmayalım, kadın bizim annemiz, bizim eşimiz, bizim kardeşimiz, bizim yârimiz. Velhasıl bizim olmazsa olmazımız. Dolayısıyla bizim için bu kadar değerli olana her birimiz sahip çıkmalı ve onun hak ve özgürlüklerini bizzat sahiplenmek zorundayız.” yazılı görüşlerini içeren kâğıdı da dilek ağacına astı.

SİSTEMATİK BİR PROBLEM

Kadına yönelik şiddetin kabul edilebilir bir yönü bulunmadığını ifade eden Başkan Aktaş, şiddetin, toplum genelinde ruh ve beden sağlığını tehdit eden, sürdürülebilir sosyal gelişimi engelleyen önemli bir sorun olduğunu söyledi.

Şiddetin, kişinin hayata ve insanlara olan güvenini sarsan, korku ve çaresizlik hisleri yaratan ve bu şekilde de hem bireysel hem de toplumsal sağlığı tehdit eden sistemik bir problem olduğunu kaydeden Başkan Aktaş, şunları kaydetti: