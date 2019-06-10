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  • Bursa açıklarında bozulan yattan atlayan 3 kişiden 1'i denizden saatler sonra canlı kurtarıldı
10 Haziran 2019 Pazartesi 07:51 | Son Güncelleme: 10 Haziran 2019 Pazartesi 07:51

Bursa açıklarında bozulan yattan atlayan 3 kişiden 1'i denizden saatler sonra canlı kurtarıldı

Bursa açıklarında bozulan yattan atlayan 3 kişiden 1'i denizden saatler sonra canlı kurtarıldı

Kurşunlu açıklarında bozulan yattan atlayan 3 kişiden 1’i denizden saatler sonra canlı kurtarıldı.

Gemlik Kurşunlu limanından şahsi tekneleriyle denize açılan 10 kişi akıntıya kapıldı. İçinde çocuklar da bulunan 10 kişi akşam saatlerinde Kurşunlu Marina'dan denize açıldı. Hava nuhalefeti nedeniyle Gemport açıklarına savrulan tekne, bir süre çalıştırılmadı. Savrulma sonrasında kıyıya yüzmek isteyen Yaman S., Serdar S., ve Natalie S.'tekneden atlamalarından sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu.
Bir süre sonra tekneyi çalıştıran vatandaşlar, Gemlik Kurşunlu Marina'ya gelerek emniyet güçlerini aradılar. Tekneden kurtulan 7 isim Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığında olayla alakalı ifade verdi.

Akşam 20.00 itibariyle Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı ve Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince drone destekli arama başlatıldı. Mudanya Sahil Güvenlik Komutanlığının da yer aldığı arama çalışmaları sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti.

12 SAAT SONRA

Mudanya Sahil Güvenlik ekipleri olaydan tam 12 saat sonra Yaman Ş.’yi Kurşunlu açıklarında denizde yüzerken buldu. Tekneye alınan Yaman Ş. kıyıya getirilerek 112 ekiplerine teslim edildi. İlk kontrolleri ambulansta yapılan Yaman Ş. Hastaneye kaldırıldı. Kaybolan Serdar S. İle Natalie S.’nin halen arandığı bildirildi. 

(İHA)

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