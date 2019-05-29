Burdur'da ölüm getiren ışık ihlali kamerada

Burdur-Antalya karayolu üzerindeki Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) İstiklal Yerleşkesi kavşağında 13 Mart günü sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında Süleyman Emre K. yönetimindeki 42 DIP 19 plakalı otomobil, Emre E. idaresindeki 03 RF 575 plakalı otomobille çarpıştı. Güvenlik kameralarına da yansıyan kazada sürücü Süleyman Emre K. ile yanında yolcu olarak bulunan İrem Su Akkaya (19) ve Beyza D. (19) ile diğer otomobilin sürücüsü Emre E. yaralandı. Olay yerine sevk edilen yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edilirken, üniversite öğrencisi İrem Su Akkaya Burdur Devlet Hastanesinden sevk edildiği Isparta'daki özel hastanede bir gün sonra hayatını kaybetti. MAKÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü 1. sınıf öğrencisi Akkaya'nın cenazesi memleketi Manisa'nın Soma ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

İHA