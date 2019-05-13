Burç yorumları 13 Mayıs 2019: Günlük ve haftalık burç yorumları sizlerle

13 Mayıs 2019 günlük burç yorumları tüm astroloji sevenler tarafından merak ediliyor. Gezegenlerin hareketlerinin incelenmesi sonucu ortaya çıkan burçlar günlük yaşantımız hakkında ipuçlarını bizlere sunuyor. Venüs, Mars burç değiştirecek, haftanın son günü Akrep burcunda Dolunay meydana gelecek. Burçlar için oldukça hareketli, duygu ve gizem dolu yeni bir haftaya giriş yaptık. Peki, bugün sizi neler bekliyor. İşte günlük burç yorumları sizlerle...

BURÇ YORUMLARI 13 MAYIS 2019

Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koç; Duygusal sorunlar yaşadığın günlerin ardından artık dışarıya karşı daha dik bir duruş sergileyebileceğin bir gündesin. Sorunlarının üzerini örtmeden duygusal ve finansal krizlerle başa çıkabilirsin. Bugün artık olumsuz duyguları bir kenara bırakıp hayatın tadını çalışıp, üreterek çıkarmanda fayda var.

Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa; bugün hayatını düzene sokmak için çaba harcayabilirsin. Her şeyin ters gittiğini düşünebilir ve motivasyonunu kaybedebilirsin. Öğleden sonra kendini daha rahat hissedebilir; yeteneklerinin farkına varabilir ve güven seviyende yükselme yaşayabilirsin. Tutkuların yaşantına yön verirken, seni etkileyecek duygusal gelişmeler de yaşayabilirsin.

İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler; kararsızlıklar içinde kaldığın bir güne daha merhaba diyebilirsin. Geri dönülemez kararlar alman ve uygulaman mümkün. Acele etmemeli; fikir almaktan, yardım istemekten çekinmemelisin. Evinle ilgili bir takım uğraşlar içerisinde olabilir, ailevi bir konuda ortak karar alabilirsin.

Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç; bugün insanlara hiç olmadığın kadar şüpheci yaklaşabilirsin. Özgürlüğünü önemseyebilir, konuşulanlara kulak tıkayabilirsin. Fakat doğru bir planlamayla hareket edersen ve topladığın verileri detaylı bir şekilde değerlendirmeyi başarırsan, ivmeyi kendine doğru çevirerek yeni adımlar atabilir, ikili ve sosyal ilişkilerini canlanabilirsin.

Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan; haftanın bu ilk gününde iş yerindeki performansınla alakalı gündeme gelebilirsin. Yeteneklerinin herkesin gözünde üst seviyede olması hem gururunu okşayacak hem de motivasyonunu arttıracak. Ciddi, bağımsız ve yaratıcı yönün ön planda. Karşı cinsle olan ilişkilerde bugün oldukça şanslısın.

Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başak; burcunda hareket etmeye başlayan Ay, daha verimli olman ve üzerine aldığın işlerde sonuca ulaşman için çaba göstereceğine işaret ediyor. Geçmiş tecrübelerinle karşındaki insanların yardımcı olabilir, akılcı hesaplar yaparak, hedeflerine ulaşabilirsin. Arkadaşlarınla zaman geçirip dertlerine ve sevinçlerine ortak olabilirsin.

Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi; bugün etrafındaki bazı insanların hal ve hareketleri yüzünden zorlanabilir, üzerine aldığın işlerin planlaması, detaylandırılması ve organizasyonuyla meşgul olabilirsin. Kelimelerini dikkatli seçmelisin, zira yanlış anlaşılmalardan ötürü başın ağrıyabilir. İlerleyen saatlerde duygu ve düşüncelerin paralel ilerlerken daha sağduyulu bir tavır benimseyebilirsin.

Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep; hedeflerine varmak için başkalarını ikna etmen gerektiğinden akıllıca hesaplar yapıp, odaklanarak harekete geçebilirsin. Para ve finans gibi maddi konularda maceracı davranabilir ve kazançlı çıkabilirsin. Özellikle akşama doğru romantik ilişkinde duygu ve düşüncelerinde dalgalanmalar olabilir.

Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay; bugün üstlerinin seni desteklemesi için sorumluluklarına odaklanmalı, en küçük bir detayı bile gözden kaçırmamaya dikkat etmelisin. İlişkilerinde sınırlarını korumakta zorlandığın zamanlar söz konusu olabilir. Geçmişten aklına gelmiş bir olay bugün canını sıksa da hemen toparlayabilir, duygusallıktan sıyrılıp neşeli kimliğine bürünebilirsin.

Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak; farkındalığının yüksek olduğu sabah saatlerinde stratejik davranman, değişik çözümler üretmen ve detayları irdelemen mümkün. Düşünce ve görüşlerini paylaşırken kendini sürekli ön plana çıkarman, birilerinin çok hoşuna gitmeyebilir. Fazla iddialı olmaktan kaçınmanda fayda var, çünkü bazı konularda yanılma ihtimalin yüksek.

Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova; gizli bir gündeminden dolayı net kararlar vermeye şu ara daha fazla ihtiyaç duyabilirsin. Değerlerin konusunda daha realist olursan finansal konularını en kısa sürede çözüme ulaştırıp, detaylandırabilirsin. Olası krizleri seni yargılamadan dinleyen ailenin yardımıyla dikkatli ve titizlikle sonuçlandırabilirsin.

Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık; hayallerini gerçekleştirmene olanak sağlayacak önemli insanlarla bir araya gelebilir, işlerini ertelemeyi bırakıp, hedeflerine yönelebilirsin. Sevdiğin işi, dostlarınla organize ediyor olsan da koşulları senin belirleyememen motivasyonunu düşürebilir. Hislerini ölçülü tutmalı ve sakinliğini korumalısın.