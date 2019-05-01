Burç yorumları: 1 Mayıs 2019 günlük ve haftalık burç yorumları

1 Mayıs günlük burç yorumları merak ediliyor. Binlerce kişi tarafından takip edilen günlük burç yorumları, gününün nasıl geçeceğini öğrenmek isteyen ya da fırsatları kaçırmak istemeyen kişiler tarafından büyük ilgi görüyor. İş, aşk ve sağlık hakkında da bilgiler veren burç yorumları, kişilerin kendini ifade edemediği noktalarda da yardımcı oluyor. 1 Mayıs günlük burç yorumlarını haberimizin detaylarında bulabilirsiniz…

1 MAYIS ÇARŞAMBA GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU YORUMLARI

İş: Ailenizle olan ilişkilerdeki tartışmalar sizi duygusallaştıracaktır.

Aşk: Sevgilinizle olan ilişkilerde yanlış düşüncelere kapılıyorsunuz, kendinizi zorlayan noktalara çok yakınsınız.

Sağlık: Bugün doğrularınız ön planda ve bundan dolayı sağduyulu kararlara varamıyorsunuz.

BOĞA BURCU YORUMLARI:

İş: Alışkın olmadığınız yöntemler sizi standart çalışma hayatınızdan uzaklaştırıyor.

Aşk: Karşınızdakinin sizi anlaması çok zor gibi duruyor. Hayatınızdaki rutinlik onu mutsuz edebiliyor.

Sağlık: Bugün yetenekli olduğunuz konularda daha fazla aktif olun.

İKİZLER BURCU YORUMLARI:

İş: Çevrenizdeki insanların yorumlarından çok fazla etkileniyorsunuz, bu sebeple yanlış kararlar verebiliyorsunuz.

Aşk: Geçmişteki sevginizi siz bıraktınız. O bu konuda çok uğraştı fakat siz onu dinlemediniz.

Sağlık: Sizin üstünüzdeki amirlerle olan gerginlikler sebebiyle sinirleriniz bozulabiliyor, bu sinirinizi gereksiz kişilere göstermeyin.

YENGEÇ BURCU YORUMLARI:

İş: İşinizle ilgili almak istediğiniz eşyalar için çok fazla ısrarcı olmayın. Mantıklı ve doğru davranmaya çalışın.

Aşk: Özlemlerinizle yaşayamazsınız. Zamanla her şey farklılaşıyor. Bugün duygularınızın sizi yanıltmasına izin vermeyin.

Sağlık: Ailenizdeki sorumluluklardan dolayı çok yoruluyorsunuz. Her şeyden alınmayın.

ASLAN BURCU YORUMLARI:

İş: Almak istediğiniz otomobille ilgili çevrenizden etkilenmiyorsunuz. Ancak düşünceleriniz sizi maddi zorluklara itiyor.

Aşk: İlişkinizde, onu kaybetmekten değil, kendinizden ödün vermekten korkuyorsunuz.

Sağlık: Beklentilerinizde bazı aksaklıklar olabilir. Sinirlenirseniz, zararlı çıkabilirsiniz.

BAŞAK BURCU YORUMLARI:

İş: Bugün yaşanan gecikmeler sabrınızı zorlayabilir. Olaylardan çok fazla olumsuz etkileniyorsunuz.

Aşk: Sevgilinizle aranızdaki gerginliğin çok büyümemesi gerekiyor. Bazen yanlışlıkların olabileceğini kabullenmelisiniz.

Sağlık: Hayat yalnızlık üzerine kurulmadı. Yalnızlık sizin doğanıza çok aykırı bir durum.

TERAZİ BURCU YORUMLARI:

İş: İşinizden kalan vakitlerde, günlük hayatınızı anlatan yazılar yazabilirsiniz.

Aşk: Aile hayatınızı devam ettirmeye çalışmanız, bazı konuları göz ardı etmenizi gerektirmiyor.

Sağlık: Vücudunuzda aksayan durumlar, çok stresli olmanızdan kaynaklı. Olayları çok fazla büyütmeyin.

AKREP BURCU YORUMLARI:

İş: Aldığınız görevlerde çok fazla paniğe kapılıyorsunuz. Faydalı olmayan kişilerden yorum alıyorsunuz.

Aşk: Sevgilinize verdiğiniz değeri bugün daha fazla belli edin. Çünkü, o bu konunda sizden çok dertli.

Sağlık: Her konuda fazla derinlere iniyorsunuz. Sinirleriniz bundan dolayı çok zedeleniyor.

YAY BURCU YORUMLARI:

İş: Anlamsız bir huzursuzluk içerisindesiniz. Gelecek konusunda bastırdığınız korkularınız var.

Aşk: Siz farkında olmasanız da hayat sizi çok çabuk eskitiyor ve bundan dolayı karamsarlık yaşıyorsunuz.

Sağlık: Duygusal gerginliklerinizden dolayı metabolizmanız alt üst oldu. Kendinize özen göstermeye çalışın.

OĞLAK BURCU YORUMLARI:

İş: Yoğun iş yükü, altından kalkmasını iyi bilenlerin başındadır. Ancak siz de bu parametrelerden bir tanesisiniz.

Aşk: Onun yaptığı olumsuzlukları, cesur bir şekilde üstelenmek herkesin yapabileceği bir şey değil. Hala mücadele içerisindesiniz.

Sağlık: Çevreniz sizi sabırlı biri olarak tanıyor. Ancak bu sizin için iyi bir durum değil. Sağlığınızı tehlikeye atıyorsunuz.

KOVA BURCU YORUMLARI:

İş: İş hayatınızdaki organizasyon için meraklanmanıza gerek yok. Siz kendinizi belirlemişsiniz zaten.

Aşk: Aşk sizin yola çıkış noktanız ve mimarisi de aldığınız kararlar. Yani her şeyiyle kendi hür iradeniz var. Bunu unutmayın.

Sağlık: Kendinizle verdiğiniz savaşlar artık son bulmalı. Özgürlük diye adlandırdığınız duygular yanlış.

BALIK BURCU YORUMLARI:

İş: Hayatınızdaki her yeni gün sizi daha becerikli kılıyor. Engellere karşı savaşma arzunuz gelişiyor.

Aşk: Uzun bir süredir sohbet ettiğiniz kişiyle hayatınıza yön verebilirsiniz. Mantıklı davranın.

Sağlık: Gizlediğiniz öfke sağlığınıza zarar veriyor. Duygusallığınız olayları büyütmenize neden oluyor.