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  3. Bunun adı vicdansızlık! Yavru köpeği çuvala koyup ölüme terk ettiler

Bunun adı vicdansızlık! Yavru köpeği çuvala koyup ölüme terk ettiler

Bunun adı vicdansızlık! Yavru köpeği çuvala koyup ölüme terk ettiler

Burdur'un Bucak ilçesinde, itfaiye ekipleri, ihbar üzerine gittikleri yol kenarında, ağzı bağlı çuvalın içinde yavru köpek buldu.

Burdur'un Bucak ilçesinde, itfaiye ekipleri, ihbar üzerine gittikleri yol kenarında, ağzı bağlı çuvaldaki yavru köpeği kurtardı.

Bucak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne, dün akşam, yol üzerindeki çuvalda hareket eden bir şey olduğu ihbarı geldi. Bunun üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri, Barbaros Mahallesi Grankçay Caddesi'nde yol kenarındaki şarampolde, ağzı bağlı çuvalı gördü.

KÖPEĞİN DURUMU İYİ

Yanına yaklaşınca içinde bir şeyin hareket ettiğini gören ekipler, hemen çuvalın ağzını açtı. İtfaiye görevlisinin açtığı çuvaldan köpek yavrusu çıktı. Köpeğin durumunun iyi olduğu belirtildi.

DHA

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