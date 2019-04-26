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Bulgarlar Kapıkule'ye akın etti

Bulgarlar Kapıkule'ye akın etti

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı’nda, Bulgar yolcu yoğunluğu yaşanıyor. Ülkelerindeki Paskalya tatilini fırsat bilen Bulgarlar, kur farkı avantajı nedeniyle hem alışveriş hem de seyahat için Türkiye’yi tercih ediyor.

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Kapıkule Sınır Kapısı, Bulgar akınına uğradı. Ülkelerindeki Paskalya tatilini fırsat bilen Bulgarlar, sabahın erken saatlerinden itibaren Kapıkule’ye adeta akın etti.

Edirne’yi alışveriş merkezi ilan eden Bulgarlar, Paskalya tatillerini yine Edirne’de geçirmek için uzun araç kuyrukları oluşturdu. Bulgar vatandaşların, Cuma-Cumartesi-Pazar ve Pazartesi gününü kapsayan Paskalya tatili boyunca Kapıkule’de yoğunluk oluşturacağı açıklandı.

Avrupa’nın en büyük dünyanın ikinci büyük kara sınır kapısı olan Kapıkule’de, yaşanan Bulgar yolcu yoğunluğu nedeniyle çalışma kapasitesi en üst seviyeye çıkarılarak, 12 peronda işlem yapılıyor.

(İHA)

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