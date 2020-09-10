  • $7,4455
  • 8,8076
  • 464.927
  • 1099.06
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Yaşam
  • Buket'i şehit eden uyuşturucu bağımlısı serbest! Acılı aile isyanda: Kızımın kanını yerde koymayın
10 Eylül 2020 Perşembe 22:56 | Son Güncelleme:

Buket'i şehit eden uyuşturucu bağımlısı serbest! Acılı aile isyanda: Kızımın kanını yerde koymayın

Buket'i şehit eden uyuşturucu bağımlısı serbest! Acılı aile isyanda: Kızımın kanını yerde koymayın

Uyuşturucu kullanıp direksiyona geçen sürücü, polis Buket'e çarpıp şehit etti. Sanığa iyi hal indirimiyle verilen 4 yıl 5 ay 10 günlük hapis cezası ertelendi. Acılı aile karara sitem etti: “İnsan hayatı bu kadar ucuz mu?”

İzmir’de geçen yıl 19 Kasım’da Adnan Menderes Havalimanı kontrol noktası yakınında hızla ilerleyen minibüs, yoldan geçen polis Buket Keleş’e (28) çarptı. Keleş, 8 günlük yaşam savaşını kaybetti. Sürücü Sedat Ayverdi’nin tahlillerinden uyuşturucu kullandığı belirlendi.

‘AĞIR CEZA BEKLİYORDUK’

Tutuksuz yargılanan zanlı, iyi hal indirimi uygulanarak 4 yıl 5 ay 10 gün hapse çarptırıldı. Mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bırakınca sanık cezaevine girmekten kurtuldu. Kırşehir’deki Keleş Ailesi, karara tepki gösterdi. Kızını hayattan koparan sürücüye ağır ceza verilmesini isteyen anne Güler Keleş, “Her gün gece gündüz demeden ağlıyoruz. Uyku yüzü görmüyoruz. O kişinin büyük bir ceza almasını istiyorum. Kızımın kanını yerde koymayın” diyerek yargıya seslendi. Baba Hamdi Keleş de karara itiraz ettiklerini belirterek şöyle konuştu: “Bu cezayı kabullenemiyoruz. İnsanların birilerini öldürmesi bu kadar kolay mı?” 

<p>Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, 'Kuzey Kıbr

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde SAT-SAS harekâtları devam ediyor

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Mehmetçik zorlu eğitimine ''Kovid-19'' önlemleriyle devam ediyor

Suriye sınırında güvenliği yerli ve milli üretim ''Karagöz'' sağlıyor

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.