Buket'i şehit eden uyuşturucu bağımlısı serbest! Acılı aile isyanda: Kızımın kanını yerde koymayın

İzmir’de geçen yıl 19 Kasım’da Adnan Menderes Havalimanı kontrol noktası yakınında hızla ilerleyen minibüs, yoldan geçen polis Buket Keleş’e (28) çarptı. Keleş, 8 günlük yaşam savaşını kaybetti. Sürücü Sedat Ayverdi’nin tahlillerinden uyuşturucu kullandığı belirlendi.

‘AĞIR CEZA BEKLİYORDUK’



Tutuksuz yargılanan zanlı, iyi hal indirimi uygulanarak 4 yıl 5 ay 10 gün hapse çarptırıldı. Mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bırakınca sanık cezaevine girmekten kurtuldu. Kırşehir’deki Keleş Ailesi, karara tepki gösterdi. Kızını hayattan koparan sürücüye ağır ceza verilmesini isteyen anne Güler Keleş, “Her gün gece gündüz demeden ağlıyoruz. Uyku yüzü görmüyoruz. O kişinin büyük bir ceza almasını istiyorum. Kızımın kanını yerde koymayın” diyerek yargıya seslendi. Baba Hamdi Keleş de karara itiraz ettiklerini belirterek şöyle konuştu: “Bu cezayı kabullenemiyoruz. İnsanların birilerini öldürmesi bu kadar kolay mı?”