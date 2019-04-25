Bugüne kadar 600 telefonu ufak bir çizikte değiştirip yenisini aldı

Bugüne kadar Iphone marka 600 telefon alıp değiştirdiğini belirten Aygün bu takıntısı ile ilgili fazla konuşmak istemiyor. Aygün, telefon alıp satıp ticaretini yapmadığını belirterek “Ben de nedenini anlayamıyorum ama böyle bir durum var. 15 günde bir telefonumu değiştiriyorum. Ortalama bugüne kadar 600’e yakın telefon aldım, değiştirdim” dedi.

İlçede bulunan telefon mağaza sahibi Metin Taşkın, ise en iyi müşterilerinin Hamza Aygün olduğunu söyledi. Taşkın “Kendisi değerli bir müşterimiz. Bol bol satış yaptığımız bir müşteri. Telefonun kenarında bir sorun olsa, akşamdan evde telefonu yere kaza ile düşürse onu kafaya takıyor ve sabah ilk işi gelip telefonu değiştirmek oluyor. Telefonunu kimseye elletmeyen bir kişi. Kaza ile masa üzerinden alıp düşürmüşse veya biri ellemişse ondan bile rahatsız oluyor. Belli bir zaman sonra kullandığı telefondan sıkılıyor, bir ay gitmiyor, 15 gün içerisinde telefonunu değişiyor. Kendisine biz telefon yetiştiremiyoruz. İstediği telefon bizde olmayınca başka bayiden alıyor. Hiç kutusu açılmamış ambalajında istiyor, kaza ile açarsak onu kesinlikle almıyor" diye konuştu.

Aygün’ün borcuna da sadık olduğunu ödemelerinde bugüne kadar bir sorun yaşamadıklarını kaydeden Aygün "Arkadaşımız borcuda sadık olup hatta ödeme yapmak için arabasını sattı. Genelde bizi tercih eder. Bizim mağazamızdan aldığı telefon sayısı 300’ün üzerinde olup, bunların hepsi sıfır telefondur” şeklinde konuştu.

(İHA)