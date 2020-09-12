Bugün sınav var mı? 12 Eylül bugün hangi sınav var?

Özellikle KPSS oturumlarının başlaması her hafta bir sınav olmasına sebebiyet verdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen sınavlar hafta sonları gerçekleştiriliyor. Milli Eğitim Bakanlığı koordinatörlüğünde yürütülen sınavlar da aynı şekilde hafta sonu, özellikle de pazar günleri yapılıyor. Hal böyle olunca da bugün hangi sınav var sorusunu soran vatandaşların kafasında soru işaretleri kalıyor.

BUGÜN HANGİ SINAV VAR?

Bugün yani 12 Eylül Cumartesi günü KPSS Alan Bilgisi sınavı gerçekleştiriliyor.

KPSS Alan Bilgisi sınavı 2 oturumda tamamlanıyor. İlk oturum saat 10.15'te başlarken; ikinci oturum 14.45'te yapılacak.

KPSS NEDİR?

İlk kez 1999 yılında uygulanan sınav türü 1999 ve 2000 yıllarında DMS (Devlet Memurluğu Sınavı), 2001 yılında KMS (Kurumlar için Merkezi Eleme Sınavı) oldu. 2002 yılında itibaren KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) ismiyle düzenleniyor.