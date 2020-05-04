Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü? Orucun kaçıncı günü? İşte Diyanet imsakiyesi

2020 Ramazan ayı 24 Nisan'da başladı. Ramazanda birkaç günü geride bırakan Müslüman alemi "Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü? Orucun kaçıncı günü?1 sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Bu ay 30 gün tutulacak Ramazan ayı, oruç ve diğer ibadetlerin yerine getirileceği bir ay olacak. Bereketin ve mağfiret mevsimi olarak bilinen Ramazan ayında, Müslümanlar nefis muhasebesi yapacak. Peki bugün orucun kaçıncı günü? yanıtı Diyanet tarafından yayınlanan imsakiye içerisinde yer alıyor.

BUGÜN RAMAZAN'IN KAÇINCI GÜNÜ?

Bugün 4 Mayıs 2020 Pazartesi günü, Hicri takvimde 11 Ramazan 1441 tarihine denk geliyor. Dolayısı ile bugün orucun 11. günündeyiz. Ramazan ayının bitmesine 19 gün kaldı.

DİYANET RAMAZAN AYI TAKVİMİ