Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü 2020? Bugün orucun kaçıncı günündeyiz? İşte Ramazan takvimi

Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü 2020? Bugün orucun kaçıncı günündeyiz? sorularının yanıtı gündemde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. 24 Nisan 2020 tarihinden beri oruç tutan vatandaşlar bugün Ramazan'ın kaçıncı gününde olduklarını ve daha kaç gün oruç tutacaklarını öğrenmek istiyor. Müslümanların nefis muhasebesi yapacağı Ramazan ayında sahur saatleri, Ramazan ayının sonlarına doğru geriye doğru geliyor, iftar saatleri ise ileriye gidiyor. Bu sene 30 gün oruç tutacağımız Ramazan ayı imsakiyesine haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

BUGÜN RAMAZAN'IN KAÇINCI GÜNÜ?

Bugün 7 Mayıs 2020 Perşembe günü, Hicri takvimde 14 Ramazan 1441 tarihine denk geliyor. Dolayısı ile bugün orucun 14. günündeyiz. Bu sene 30 gün oruç tutacağımız Ramazan ayının bitmesine 16 gün kaldı.

DİYANET RAMAZAN İMSAKİYESİ