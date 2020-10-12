12 Ekim Pazartesi otobüs, metro, metrobüs, tramvay ücretsiz mi? Bugün otobüsler bedava mı?

Bugün okullarda yüz yüze eğitimin ikinci kademesi başlıyor. İlkokul, 8. ve 12. sınıflar ile özel eğitim gereksinimi olan sınıflar ve lise hazırlık sınıfları bugün kademeli ve seyreltilmiş eğitime başlıyor. Okulun ilk günü vatandaşlar "Bugün otobüsler bedava mı?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Bugün İstanbul'da belli saatlerde ulaşım ücretsiz olacak...

BUGÜN OTOBÜSLER BEDAVA MI?

12 Ekim Pazartesi (Bugün) İstanbul'da toplu ulaşım araçları 06:00 ile 14:00 arasında bedava olacak. İstanbulkartlar geçişte okutulacak ancak içerisinden ücret çekilmeyecek. Diğer iller ile ilgili durumu, belediyenizden öğrenebilirsiniz.

ZİYA SELÇUK YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMALARI

Öğrenciler haftanın 2 günü okulda olacak. Sınıf mevcudu gruplara ayrılarak azaltılacak. Çocukların okulda kalma süreleri de azaltılacak.

Veli rızası kapsamında isteyenler gönderecek, istemeyenlere esneklik sayılacak. Öğrenciler devamsız sayılmayacak. Öğrencinin uzaktan eğitimle eğitime devam etmesi gerekiyor.

Köy okullarında ilkokul ve ortaokul olmak üzere tüm sınıfları açılıyor. Öğrenci sayısına bakılmaksızın köylerdeki okullar açık kalacak. Koşullara uygun olmayan okullarda yüz yüze eğitim yapılmayacak.

Uzaktan eğitim, yüz yüze eğitim ile devam edecek. TRT ve EBA Tv'de ki tüm yayınlar günde 3 kez tekrar ediliyor.

EBA'da ders anlatımları ve diğer bölümler de öğrencilerin hizmetinde olmaya devam edecek.