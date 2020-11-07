Bugün ne sınavı var? 7 Kasım Cumartesi sınav var mı?
7 Kasım Cumartesi ne sınavı olduğu merak ediliyor. ÖSYM tarafından yapılan sınavlar hafta sonları gerçekleşiyor. Vatandaşlar "Bugün ne sınavı var? 7 Kasım Cumartesi sınav var mı?" sorularının yanıtını araştırıyor. ÖSYM takvimine göre, 2020 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2020-İSG) bugün gerçekleşiyor...
7 Kasım Cumartesi bugün ne sınavı olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. ÖSYM tarafından uygulanan sınav oturumları hafta sonları gerçekleşiyor. Sınav için erkenden yola çıkan adayları görenler bugün hangi sınavın yapıldığını öğrenmek istiyor. Peki, bugün ne sınavı var? 7 Kasım Cumartesi sınav var mı?
BUGÜN NE SINAVI VAR?
Bugün 2020 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı gerçekleşiyor. Sınav 10:15'te başlayacak.
İSG SINAVI HAKKINDA
Bu sene başvuruların 18 - 28 Eylül 2020 tarihleri arasında alındığı İSG sınavı 07 Kasım 2020 tarihinde uygulanıyor. Sınavda cevaplama süresi 75 dakika olacaktır. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
SINAV MERKEZLERİ
010 ADANA
062 ANKARA/ÇANKAYA
070 ANTALYA
160 BURSA
210 DİYARBAKIR
250 ERZURUM
260 ESKİŞEHİR
270 GAZİANTEP
341 İSTANBUL-1 (KADIKÖY, MALTEPE, ATAŞEHİR)
343 İSTANBUL-3 (BEYOĞLU/ŞİŞLİ/BEŞİKTAŞ/KAĞITHANE/SARIYER)
352 İZMİR/KUZEY (KARŞIYAKA/BORNOVA/ÇİĞLİ)
380 KAYSERİ
420 KONYA
440 MALATYA
550 SAMSUN
580 SİVAS
610 TRABZON
650 VAN