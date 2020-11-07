7 Kasım Cumartesi bugün ne sınavı olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. ÖSYM tarafından uygulanan sınav oturumları hafta sonları gerçekleşiyor. Sınav için erkenden yola çıkan adayları görenler bugün hangi sınavın yapıldığını öğrenmek istiyor. Peki, bugün ne sınavı var? 7 Kasım Cumartesi sınav var mı?

BUGÜN NE SINAVI VAR?

Bugün 2020 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı gerçekleşiyor. Sınav 10:15'te başlayacak.

İSG SINAVI HAKKINDA

Bu sene başvuruların 18 - 28 Eylül 2020 tarihleri arasında alındığı İSG sınavı 07 Kasım 2020 tarihinde uygulanıyor. Sınavda cevaplama süresi 75 dakika olacaktır. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

SINAV MERKEZLERİ

010 ADANA

062 ANKARA/ÇANKAYA

070 ANTALYA

160 BURSA

210 DİYARBAKIR

250 ERZURUM

260 ESKİŞEHİR

270 GAZİANTEP

341 İSTANBUL-1 (KADIKÖY, MALTEPE, ATAŞEHİR)

343 İSTANBUL-3 (BEYOĞLU/ŞİŞLİ/BEŞİKTAŞ/KAĞITHANE/SARIYER)

352 İZMİR/KUZEY (KARŞIYAKA/BORNOVA/ÇİĞLİ)

380 KAYSERİ

420 KONYA

440 MALATYA

550 SAMSUN

580 SİVAS

610 TRABZON

650 VAN