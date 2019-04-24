Bugün Marmara'da hava nasıl olacak?

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklığında önemli değişiklik beklenmiyor.

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olduğu bölgede öğle saatlerine kadar hafif olmak üzere aralıklı sağanak bekleniyor.

Rüzgarın, kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülen bölgede, Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

(AA)