Bugün kar yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 28 Aralık İstanbul hava durumu

Bugün kar yağacak mı? sorusu vatandaşların gündeminde yer alan konular arasında bulunuyor. Kar yağışı neredeyse tüm illeri etkisi altına aldı. İstanbul'a ne zaman kar yağacağı ise merak konusu. Meteoroloji İstanbul'da yaşayanlar için hava durumu uyarısında bulundu. Haftasonunu dışarıda gezerek geçirmek isteyenler Bugün kar yağacak mı? araştırıyor. 28 Aralık İstanbul hava durumu haberimizde sizlerle..

İSTANBUL'A MEVİSİMİN İLK KARI DÜŞTÜ

Bugün İstanbul'a mevsimin ilk karı düştü. Çamlıca'da yağan kar nedeniyle araçların üzeri beyaza büründü.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Isparta, Burdur ve Bayburt çevreleri ile Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ’ın doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

MARMARA

Çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, öğle saatlerinden sonra İstanbul'un yüksek kesimleri ile Bursa ve Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 6°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, öğle saatlerinden sonra yüksek kesimleri zaman zaman karla karışık yağmur ve kar yağışlı