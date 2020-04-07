Bugün hangi kandil programları var? 7 Nisan Berat Kandili Tv programları neler?

7 Nisan Berat Kandili Tv programları bugünün en çok merak edilen başlıkları arasında yer alıyor. Bugün Berat Kandili'nde ibadetlerini yerine getiren Müslümanlar televizyonda kandile özel yayınlanacak programları takip ediyorlar. Dini sohbetlerin yapıldığı, duaların edildiği ve ellerin semaya kaldırıldığı kandil programları listesine haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

BUGÜN HANGİ KANDİL PROGRAMLARI VAR?



Bu akşam Atv'de saat 20:00'da Nihat Hatipoğlu İle Berat Kandili Özel programı ekrana gelecek.

Bu akşam Kanal 7'de saat 21:30'da Berat Kandili Özel programı izleyicilerle buluşacak.

Kanal D ekranlarında ise saat 23:45'te Berat Kandili Özel programı yayınlanacak.

TRT1'de ise saat 20:00'da Berat Kandili Özel programı ekranlara gelecek.

BERAT GECESİ NEDİR?



Berat, kırılan kalpleri onarma, dargınlık duvarlarını yıkma; kin, nefret ve intikam duygularını aşma zamanıdır. Berat, tövbe ve dua zamanıdır. Berat Kandilini fırsat bilerek iç dünyamıza doğru bir yolculuk yapma, yenilenme ümidiyle hep birlikte tekrar günaha dönmemek üzere tövbe etme zamanıdır.

Af, arınma, mağfiret ve kurtuluş vesilesi olan Berat gecesi hakkında Hz. Muhammed'in (s.a.s) şöyle buyurduğu ifade ediliyor: "Şaban ayının 15. gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah (C.C), bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim' buyurur." Hz. Muhammed bu hadisinde Berat Kandili'nde oruç tutulmasını buyuruyor.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Berat Kandili mesajı