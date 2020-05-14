Bu sene bayram namazı kılınacak mı? Bayram namazı ne zaman kılınacak 2020?

Bu sene bayram namazı kılınacak mı? sorusunun yanıtı arama motorlarında sıklıkla araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Mübarek Ramazan ayının bitişine az bir süre kaldı. Ramazan Bayramı için gün saydığımız şu günlerde bayram namazı araştırmaları da hız kazandı. Bayram namazı ne zaman kılınacak 2020? sorusunun yanıtı için haberimizin devamını okuyabilirsiniz.

BU SENE BAYRAM NAMAZI KILINACAK MI?

Korona virüsü salgını nedeniyle cemaatle kılınan namazlara ara verilmişti. Camiler toplu halde kılınan namaz ibadetleri için geçici süreliğine kapatıldı. Bireysel olarak ibadetlerini yerine getirebilen Müslüman vatandaşlar toplu namazların akıbetini merak ediyor.

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On bir ayın sultanı Ramazan ayının bitişine ise sayılı günler kaldı. Ramazan Bayramı sabahı cemaatle kılınan bayram namazı araştırma konuları arasında yer almaya başladı. Bayram namazında da söz konusu yasağın devam etmesi bekleniyor. Fakat normalleşme süreci kapsamında haziran ayının ortasına doğru camilerin toplu ibadetlere açılması planlanıyor. Camilerin ibadete açılacağı tarihle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili resmi kaynaklardan açıklama geldiği zaman güncel bilgiler haberimizin içerisine eklenecektir.

BAYRAM NAMAZI NE ZAMAN KILINACAK 2020?

Bayram namazı Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez kılınan bir namazdır. Bayram namazının kılınış zamanı ise bayramın birinci günü sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra olarak belirlenmiştir.

Bu yıl Ramazan Bayramı’na ait bayram namazı zamanı ve saati ise Diyanet’in hazırladığı Ramazan imsakiyesinde detaylı olarak belirtilmiştir.