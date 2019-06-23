Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8224
  • 6,6297
  • 261.854
  • 94.022
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Bu şelaleleri görenler Trabzon'da olduğuna inanamıyor

Bu şelaleleri görenler Trabzon'da olduğuna inanamıyor

Bu şelaleleri görenler Trabzon'da olduğuna inanamıyor

Trabzon’un Maçka ilçesinde sütlacı ile meşhur Hamsiköy’ün şelalelerini ilk kez görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Zigana Dağı'nın zirvelerindeki karların erimesi ile oluşan Çıralı mahallesindeki şelaleler Hamsiköy'ün sütlacı kadar bilinmiyor. Yöreye sütlaç yemeye gelen yerli ve Arap turistlerin yöre sakinlerinden öğrenerek gittikleri şelaleleri görenler ise gözlerine inanamıyor. 

Trabzonlu Haluk ve Gülizar Vardar çifti tavsiye üzerine geldikleri bölgede şelaleleri görünce büyük bir şaşkınlık yaşadıklarını belirterek “Burayı ilk gördüğümüzde Trabzon'da böyle bir şelale var mı? diye büyük şaşkınlık yaşadık. Az sayıda kişi var buraya gelen. Henüz tam olarak reklamı yapılmadığı ve bilinmediği için pek gelen yok. Ancak herkesin buraya gelip bu şelaleleri görmelerini isteriz. Gerçekten çok güzel bir doğa ve manzara var” ifadelerini kullandılar. 

Trabzon şehir merkezine 1 saat mesafedeki Hamsiköy'ün yamaçlarından 3 aşamada birbirine yakın küçük küçük derecikler şeklinde dökülen şelale havadan görüntülenirken, bölgenin tanıtımının yapılması durumunda yoğun turist çekeceği belirtiliyor. 

(İHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Acun Ilıcalı: Gönlümden en çok ne geçiyor diyorsanız...
Özcan Deniz'in Feyza Aktan'a ödeyeceği nafaka belli oldu
Her Yerde Sen bu yazın favorisi olacak gibi
Can Yaman ile tatile çıkan Demet Özdemir'den tatil fotoğrafları!
Afra Saraçoğlu artık sarışın
<p>Sezen Aksu;´nun oy pusulasını aldığı sırada sandık görevlilerine “Şurada herkesin içinde basıvere

Sezen Aksu Oy Kullanırken Panik Yaptı! ´Başıma Bir İş Gelmeyecek Değil mi?´

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

İstanbul'da oy pusulaları torbalara konuldu, dağıtım için hazırlık yapılıyor

Bereket isimli batık gemi parçalanıyor