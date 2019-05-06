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  3. Bu restoranın müdavimi bir tilki

Bu restoranın müdavimi bir tilki

Bu restoranın müdavimi bir tilki

Trabzon’un Araklı ilçesi Pazarcık mevkiindeki restorana her akşam gelen tilki karnını doyurup ormana geri dönüyor.

Muhammet Aygün'ün sahibi olduğu restorana gelen tilki ızgara seviyor. Her akşam aynı saatlerde tesise uğrayan tilki, Aygün'ün ıslığını tanıyarak yaklaşıyor. Onun elinden besleniyor. Aygün o anları da sosyal medya hesabından paylaşıyor. Muhammet Aygün, yıllardır tilkilerle arkadaşlık ettiğini, akşamları onların hissesini vermeden yatmadığını söylüyor. Bir sene geçse bile yedirdiği tilkinin onu tanıdığını anlatan Aygün, tilkilerden hiç çekinmediğini ifade ediyor. 

İHA

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