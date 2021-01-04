Bu karar Türkiye'de bir ilk oldu! Tutanakta tarih yoksa ceza geçersiz

Adana’da yaşayan İbrahim Subaşı’ya ait 01 ND 410 plakalı otomobil için 11 Haziran 2020 tarihli 132 TL’lik park cezası düzenlendi. Ancak ceza, 22 Temmuz 2020’de Subaşı’nın evine gönderildi. Subaşı, plaka baz alınarak hazırlanan tutanakta yer alan tarih ve saatte işyerinde olduğu için avukat eşi Nazan Akça Subaşı aracılığıyla konuyu yargıya taşıdı.

EMNİYET DELİL SUNDU



Avukat Nazan Akça Subaşı, “Ceza, ‘Karayolları Trafik Kanunu’ndaki suçun yasal tanımındaki unsurları trafik tutanağında belirtilmeyen; yeri, zamanı ve ceza maddesi hayali şekilde yazılmıştır” iddiasıyla Adana 4. Sulh Ceza Hakimliği’ne itirazda bulundu. İtiraz kabul edildi ve dava açıldı. Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, kesilen cezayı savundu ve Subaşı’nın aracını, ‘Karayolları Trafik Kanunu’nun 61. maddesine göre; ‘duraklamanın yasaklandığı yer’ olarak ilan edilen; Seyhan Caddesi üzerinde park ettiği için ceza tutanağı düzenlendiğini belirtti.

Emniyetin delil olarak sunduğu fotoğrafta sadece park yasak tabelası bulunuyor.

FOTOĞRAFTA TARİH YOK



Av. Subaşı da “Müvekkilim, tutanağın düzenlendiği yer ve saatte orada hiç bulunmamıştır” dedi. Yapılan savunmalar üzerine mahkeme son kararını verdi. Mahkeme, “Her ne kadar tutanağı düzenlenmiş olsa da mahkemeye delil olarak sunulan aracın fotoğraflardaki tarihin belli olmadığı ve denetime elverişli bulunmadığı için trafik ceza tutanağının iptali” yönünde karar verdi. Kararın Türkiye’de bir ilk olduğunu ve ‘emsal’ teşkil edeceğini belirten Av. Subaşı, “Bu karar, tarafınıza düzenlenen trafik cezası tutanağında sadece aracınız fotoğrafı varsa bu sizin kuralı ihlal ettiğiniz anlamına gelmiyor” dedi.