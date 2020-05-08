Bu hafta sonu Mersin'de sokağa çıkma yasağı var mı? Mersin'de sokağa çıkma yasağı kalktı mı?

Bu hafta sonu Mersin’de sokağa çıkma yasağı var mı? sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılmaya başladı. Coronavirüs nedeniyle 31 il için giriş çıkışlar kapatılmıştı. Son gelişmelere göre 7 ilimizde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Mersin’de sokağa çıkma yasağı kalktı mı? sorusunun yanıtı gündemde yerini aldı. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

BU HAFTA SONU MERSİN’DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Mersin’de hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre sokağa çıkma yasağı kaldırılan 7 il arasında Mersin de yer alıyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLMAYAN İLLER

Sokağa çıkma yasağı olmayan iller Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin, Muğla ve bugüne kadar yasak uygulanmayan diğer illerdir.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANACAK OLAN İLLER

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre;

08.05.2020 tarihi saat 24.00 ile 10.05.2020 tarihi saat 24.00 arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere Büyükşehir statüsündeki Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 24 ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır.