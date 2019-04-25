Bu gazete hem okunup hem izleniyor

Bursa'da 'Ekohaber' adlı yerel ekonomi gazetesi çıkaran Tahsin Ardıç, Arıtılmış Gerçeklik (AR), projesini hayata geçirerek yazılı ve görsel medyayı birleştirmek için çalışmalara başladı. Gelişen teknoloji ve internet haberciliğinin yaygınlaşmasıyla birlikte böyle bir girişime bulunduğun belirten Ardıç, yazılı ve görsel medyayı bir arada okurlarına sunarak gazetesinin hem okunup hem de izlenebileceğini belirtti.

'GELENEĞİMİZİ GELECEĞE TAŞIMAK İSTİYORUZ'

Gazeteciliğin kurşun dizgi, patates baskı, klişe fotoğraf gibi dönemlerden geçtiğini, gelişen teknolojiyle birlikte gazeteciliğin yeni bir boyut kazandığını dile getiren Ardıç, "Çağımızda dijital yayıncılık gündemde. Biz de dijital yayıncılığa ayak uydurmak için bir yıldır, mevcut yayının devamıyla dijital yayıncılık nasıl yapılabilir diye düşünük ve bir proje hayata geçirdik. Dünyada Time dergisinin, Harvard Business'in uyguladığı bir sistemi hayata geçirdik. Bir yıldır üzerine çalıştığımız yazılımları tamamladık. Geleneğimizi geleceğe taşımak istiyoruz. Mevcut Ekohaber gazetesini yaşatarak bu gazeteyi okuyun, dokunun, hissedin, dinleyin ve seyredin, istiyoruz. Bu teknolojimizi uyguladık ve yürürlüğe koyduk. Türkiye'de böyle bir şeyi başardığım için de, bu mesleğe 43 yılını vermiş bir gazeteci olarak mutluluk duyuyorum" dedi.

Geliştirmiş olduğu sistem hakkında bilgilendirmelerde bulunan Ardıç, "Kurduğumuz sistemin kullanılması çok basit. İnternet üzerinden gazetemizin uygulaması indiriliyor. Gazetenin üzerine telefonu tuttuğunuzda video işareti çıkıyor. Videoya dokunduğunuzda o haberin videosu çıkıyor ve videoyu izliyorsunuz. Bu sayede gazete ve televizyon yayıncılığını birleştirmiş oluyoruz. Gazetemizi hem okuyup hem dinleyip hem de seyredebiliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

DHA