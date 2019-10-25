Bu festival çok eğlenceli!

Festival kapsamında Azerbaycan’daki çocuklar için 7 ilde 2’şer gün konaklayarak oyun alanları kuruldu. Federasyonun eğitimcilerinin rehberliğinde geleneksel sokak oyunlarının (mendil kapmaca, seksek, halat çekme, çuval yarışı vb.) oynandığı büyük bir etkinlikler yapıldı.

GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARI

Federasyon Başkanı Mehmet Mutlu’nun konuşmasıyla başlayan açılışa, Azerbaycan milletvekili ve Okul Sporları Federasyonu Başkanı Sevinç Feteliyeva, Azerbaycan Spor Bakanlığı’nı temsilen Oruç Memedli, T.C. Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral ve Müsavat Gazetesi sahibi Rauf Arifoğlu katıldı. Protokol plaketlerinin verilmesinin ardından Özoral ve Feteliyeva da sek sek oyunlarına katıldı.

BATUM’A DA GİDECEK



Kardeş ülke Azerbaycan’la sıcak tutulan ilişkiler, Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu ve Azerbaycan Okul Sporları Federasyonu arasında imzalanan protokolle pekişti. Azerbaycan’ın 7 ilini gezdikten sonra, Batum’a gitmesi planlanan karavan oradaki çocuklara da festival düzenleyip, hediyeler dağıtacak.