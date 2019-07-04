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Sarmaşık kaplı bina görenlerin dikkatini çekiyor

Sarmaşık kaplı bina görenlerin dikkatini çekiyor

Sarmaşıklarla kaplı olan Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü binası ilginç görüntüsüyle dikkat çekiyor.

Yaklaşık 20 yıl önce Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü binası bahçesine dikilen sarmaşık, binanın ön cephesini tamamen kaplayınca ortaya ilginç bir görüntü çıktı.

Binanın yeşil görünümü ilk başta vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla karşılansa da işi gereği kuruma gelenler bu doğa harikasını fotoğraflamadan gitmiyor. İlkbahar mevsimiyle yeşile bürünen bina sonbahar mevsimiyle de turuncu bir renge bürünüyor. Yozgat Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, sarmaşığın her yıl bakımını, ilaçlamasını ve budamasını yapıyor. İlkbahar mevsimiyle birlikte sarmaşıklarla gizlenen bina kuşlara da ev sahipliği yapıyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne gelen Muhammet Çağatay Bacanlı, “Bu sarmaşıklar 20 yıldır burada ve binaya güzel bir görüntü katıyor. Buradan gelip geçerken de sürekli ilgimizi çekiyor. Yozgat'a yakışıyor. Keşke her bina böyle güzel olsa. Ayrıca sarmaşıklar kuşlara da ev sahipliği yapıyor, onların da ilgisini çekiyor. Umarım bütün binalar bu şekilde olur ve güzel görünür” dedi.

Salih Erbek ise, “30 yıldır Yozgat'ta yaşıyorum. Zaman zaman buraya geldiğimizde bu görüntü ilgimizi çekiyor, çok güzel bir görüntü. Binanın dışında baktığımızda güzel bir mantolama da olmuş. Bu tür görüntüyü Yozgat'ta başka binalarda da görmek istiyoruz. İnsanlar bu binayı görerek kendi binaları için de yapabilirler. Ayriyeten sarmaşık kuşlara da ev sahipliği yapıyor, güzel bir görüntü” şeklinde konuştu.  

(İHA)

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