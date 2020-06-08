Bristol Üniversitesi, 2013'te yaptığı bir araştırmada 6495 kadın içerisinden ABCC11 adlı gene sahip olan 117'sinde hangisinin görülmediğini bulmuştur?
Bristol Üniversitesi, 2013'te yaptığı bir araştırmada 6495 kadın içerisinden ABCC11 adlı gene sahip olan 117'sinde hangisinin görülmediğini bulmuştur? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster pazartesi ve cumartesi akşamları Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği yarışmanın soruları ise arama motorunda izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte o sorulardan bir tanesi…
Bristol Üniversitesi, 2013'te yaptığı bir araştırmada 6495 kadın içerisinden ABCC11 adlı gene sahip olan 117'sinde hangisinin görülmediğini bulmuştur? Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu’nun üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Yarışmada çıkan soruların cevapları ise ekran başındaki izleyiciler tarafından merak edip araştırılıyor. İşte 8 Haziran Pazartesi günü çıkan sorulardan bir tanesi...
Bristol Üniversitesi, 2013'te yaptığı bir araştırmada 6495 kadın içerisinden ABCC11 adlı gene sahip olan 117'sinde hangisinin görülmediğini bulmuştur?
A: Diş çürüğü
B: Favori uzaması
C: Koltuk altı kokusu
D: Saç beyazlaması
Doğru cevap: C Koltuk altı kokusu