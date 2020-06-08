Bristol Üniversitesi, 2013'te yaptığı bir araştırmada 6495 kadın içerisinden ABCC11 adlı gene sahip olan 117'sinde hangisinin görülmediğini bulmuştur? Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu’nun üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Yarışmada çıkan soruların cevapları ise ekran başındaki izleyiciler tarafından merak edip araştırılıyor. İşte 8 Haziran Pazartesi günü çıkan sorulardan bir tanesi...

Bristol Üniversitesi, 2013'te yaptığı bir araştırmada 6495 kadın içerisinden ABCC11 adlı gene sahip olan 117'sinde hangisinin görülmediğini bulmuştur?



A: Diş çürüğü



B: Favori uzaması

C: Koltuk altı kokusu

D: Saç beyazlaması

Doğru cevap: C Koltuk altı kokusu