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Bozuk ev turşusu az kalsın öldürüyordu

Bozuk ev turşusu az kalsın öldürüyordu

Liseli Nisanur ile annesi evde yaptıkları konserve turşudan zehirlendi. Solunum yolları felç olan çocuk, yoğun bakımdaki 50 günlük yaşam savaşını kazandı.

SOLUNUM FELCİ OLDU

Ağrı’da ağustos ayında Nisanur Yaşar (15), az miktarda yediği ev turşusu nedeniyle rahatsızlandı. Nisanur ertesi gün başlayan baş dönmesi, mide bulantısı, gözlerinde bulanıklık gibi şikayetlerle hastaneye başvurdu. Ağrı’da yoğun bakıma kaldırıldıktan sonra, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Nisanur, bilincinin açık olmasına rağmen solunum yapamadı. Genç kızın hayatı tehlikeye girdi.

Nisanur Yaşar, 1.5 ay boyunca boğazına açılan bu delikten nefes aldı.

ANNENİN DURUMU KRİTİK

Konservelerdeki ‘Botulismus antioksidanı’ nedeniyle zehirlenen ve solunum yolları felç olan Nisanur, boynunda açılan delikten nefes aldı. Yoğun bakımdaki 50 günlük tedavi sonrası hayati tehlikeyi atlatan küçük kız, taburcu oldu. Ancak aynı turşudan yiyen ve hastaneye daha geç başvuran annesi Zinnet Yaşar’ın yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor. Müdahale için geç kalınan annenin hayati tehlikeyi henüz atlatamadığı öğrenildi.

PASLI KAPAKLAR ÖLÜMCÜL OLABİLİR

Birkaç kaşık turşu yedikten sonra hayati fonksiyonları riske giren Nisanur’un doktoru Adem Dursun, uyarılarda bulundu: “Ev yapımı konserve turşularda zehirlenmeler meydana gelebiliyor. Hijyen koşulları açısından çok dikkatli davranılması gerekiyor. Paslanmış kapakların kesinlikle kullanılmaması ve konserve yapmadan önce kaplar çok iyi ısıtılmalı.”

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