'Bozayı'yı görüntülendiği yerde katlettiler

Bozayı bir süre suda kaldıktan sonra ormanlık alana giderek gözden kayboldu. Önceki gün aynı ayı, dere kenarında görüntülendiği yerde hareketsiz halde bulundu. Ekipler, 5 yaşında olduğu tespit edilen bozayının tüfekle vurularak öldürüldüğünü belirledi. Ayının 3 yerinde ise yırtıcı hayvan yarası tespit edildi.