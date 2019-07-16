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  3. 'Bozayı'yı görüntülendiği yerde katlettiler

'Bozayı'yı görüntülendiği yerde katlettiler

'Bozayı'yı görüntülendiği yerde katlettiler

Giresun Yağlıdere’ye bağlı Üçtepe beldesindeki dere kenarına perşembe günü inen bozayı, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bozayı bir süre suda kaldıktan sonra ormanlık alana giderek gözden kayboldu. Önceki gün aynı ayı, dere kenarında görüntülendiği yerde hareketsiz halde bulundu. Ekipler, 5 yaşında olduğu tespit edilen bozayının tüfekle vurularak öldürüldüğünü belirledi. Ayının 3 yerinde ise yırtıcı hayvan yarası tespit edildi.

 

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