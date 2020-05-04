Böyle vicdansızlık görülmedi: Yeni doğan bebeği boş araziye terk ettiler

Küçükçekmece, Halkalı Caddesi'nde 22 Nisan'da boş bir arsaya bırakılan bebek, saat 20.30 sıralarında oradan geçmekte olan bir vatandaş tarafından bulundu. Vatandaşın ihbarı üzerine Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri bebeği alarak hastaneye götürürken, bebeği bırakanların tespit edilmesi için çalışma başlattı.

GÜVENLİK KAMERASINA TAKILDILAR

Celildağ Caddesi üzerinde bulunan bir işyerinin güvenlik kamera görüntülerinden bir kişinin kucağında bebek ile boş araziye yöneldiği ve bebeği bıraktıktan sonra, hızlı bir şeklide kaçtığı görüldü. Şahsın kaçtığı güzergâh üzerinde yer alan güvenlik kamera görüntülerinden ise şüpheli şahsın, elinde poşet olan başka bir şahısla Söğütlüçeşme Mahallesi Kömürcü Yolu Caddesi'nde buluştuğu, bir süre beraber yürüdükten sonra şahsın elindeki poşeti Huzur Caddesi'nde bulunan çöp konteynerına attığı tespit edildi.

HASTANE KAYITLARINDAN ORTAYA ÇIKTI

Polis, İstanbul genelindeki özel ve devlet hastanelerinde bebeğin terk edildiği tarih ve yakın tarihlerde dünyaya gelen erkek bebek bilgilerini temin etmesi üzerine Küçükçekmece'deki bir hastanede Cansel K.'nin (22) doğum yaptığı, ancak bebeğin nüfus kaydının yapılmadığı ortaya çıktı. Polis, anne Cansel K.'yi 2 Mayıs'ta Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki evinde yakaladı. Cansel K'nin bebeğin babasının Cüneyt A. (25) olduğunu söylemesi üzerine, Cüneyt A. da ertesi gün Kanarya Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı. Cüneyt A'ya yardım eden Yusuf K. (22) ise Florya Caddesi'ndeki evinde yakalandı. Üç şüpheli hakkında "Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali" suçundan işlem yapıldı. Şüpheliler sevk edildikleri adliyede serbest bırakıldı. Muhafaza altına alınan bebeğin tedavisi ise devam ediyor.

DHA