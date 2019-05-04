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  3. Botan Çayı'nın debisi yükselince köy yolu ulaşıma kapandı

Botan Çayı'nın debisi yükselince köy yolu ulaşıma kapandı

Botan Çayı'nın debisi yükselince köy yolu ulaşıma kapandı

Siirt'te Botan Çayı'nın taşması sonucu bir köyün yolu ulaşıma kapandı.

Alınan bilgiye göre, bölgede etkili olan sağanak ve dağlardaki karların erimesi sonucu Botan Çayı'nın debisi yükseldi. Bazı bölgelerde oluşan taşkın sebebiyle il merkezine bağlı Meydandere köy yolu ulaşıma kapandı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen İl Özel İdare, AFAD ve jandarma ekipleri önlem alırken, araçları Tillo ilçesinin Akyayla köyü üzerinden Meydandere köyüne gitmeleri için yönlendiriyor.

AA

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