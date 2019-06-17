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  3. Boru tipi helezonlu taşıyıcıyı görenler gözlerine inanamadı

Boru tipi helezonlu taşıyıcıyı görenler gözlerine inanamadı

Boru tipi helezonlu taşıyıcıyı görenler gözlerine inanamadı

Diyarbakır'da hareket halindeki kamyonetin arkasına iple bağlanan boru tipi helezonlu taşıyıcıyı görenler gözlerine inanamadı.

Diyarbakır- Silvan karayolunda, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 DC 445 plakalı kamyonet, arkasına iple bağlanmış boru tipi helezonlu taşıyıcıyla ilerlerken görüldü. Helezonlu taşıyıcının kamyonetle birlikte sağa sola savrulması trafiktekileri korkuturken, kazaya davetiye çıkaran sürücüyü görenler tepki gösterdi. Önündeki araçları da sollayan kamyonet sürücüsünün tehlikeli ilerleyişi, bir yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

(DHA)

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