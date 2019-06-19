Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8608
  • 6,5705
  • 252.902
  • 93.949
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Bolu'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Bolu'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Bolu'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde polislerin yaptığı operasyonda 231 gram esrar ve 23 kök Hint keneviriyle yakalanan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mudurnu ilçe merkezinde uyuşturucu madde yetiştirildiği ve satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, ilçede esnaflık ve çiftçilik yaptıkları belirlenen şüpheliler M.T., M.E., H.T. ve İ.D.’nin ev ve iş yerlerine eşzamanlı operasyon yaptı. 

Yapılan operasyonda 231 gram esrar ve 23 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli ifadeleri alınmak üzere Bolu’ya getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edildi. 
(İHA) 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Aşıklar şehrinde 60 bin TL'lik hediye 
Bu ne hal Meryem
Genç yıldızlar aynı dizide 
Serenay evine döndü!
İdo'nun sevgilisine aldığı 100 bin liralık yüzük gözlerden kaçmadı
<p>Kalp sağlığı için yapılması gerekenler nelerdir?<br /> Kalp ve Damar Cerrahisi Kartal Koşuyolu Y

Kalp Sağlığı İçin Yapılması Gerekenler | Prof. Dr. Mehmet Kaan Kırali

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Şampiyonlar Ligi piyangosu! Türk kulüpleri artık...

Cüneyt Arkın anlattı… O sahnede bakın ne olmuş