Bolu'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, gece saatlerinde TEM Otoyolu Yeniçağa bağlantı yoluna 5 kilometre kala meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Onur Aydın idaresindeki 34 AGU 04 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde ilerleyen Bulgaristan uyruklu sürücü Beysın Ekerel yönetimindeki 41 UF 991 tıra hızla arkadan çarptı. Kazada, hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan İsmail Aydın olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Onur Aydın ve araçtaki Gürcü Oğlak ise yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine götürüldü.

Araçta sıkışan İsmail Aydın’ın cesedi, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldıktan sonra morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)