Bolu'da kaçak kazı operasyonu: 4 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Yeniçağa ilçesi Gölbaşı köyü’de kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri operasyon başlattı. Operasyonda O.A., A.G., H.A. ve A.U. kaçak kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalandı. Şahısların yanlarında bulunan 2 adet metal dedektörü ve kazı malzemelerine el konuldu. Gözaltına alınan 4 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)