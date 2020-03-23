Bolu'da işçi servisi şarampole devrildi: 10 yaralı
Bolu'nun Göynük ilçesinde, işçi servisinin şarampole devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.
Bolu'nun Göynük ilçesinde, işçi servisinin şarampole devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.
Bolu'da sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen midibüs, Karaardıç Köprüsü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 10 işçi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastanede tedavi altına alındı.