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Bolu'da apartman deposunda yangın

Bolu'da apartman deposunda yangın

Bolu’da, bir apartmanın giriş katında bulunan depoda çıkan yangın itfaiye tarafından büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Paşaköy Mahallesi Ortayol Sokak’ta bulunan 4 katlı apartmanın Osman Diler tarafından depo olarak kullanılan giriş katında ana trafo patlaması nedeniyle yangın çıktı. Depodan dumanların yükseldiğini gören apartman sakinleri panik halinde evlerinden çıkarak durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. 

Olay yerine gelen ekipler, yarım saatlik çalışma sonunda yangını büyümeden söndürdü. Yangında, depoda bulunan eşyalar zarar gördü.

İHA

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