Boksörün öldürdüğü Zeynep'in cinayet öncesi kaçarak parka gittiği görüntüler ortaya çıktı

Muğla'da Zeynep Şenpınar, öldürülmeden önce binadan koşar adımlarla çıktığı, boksör Selim Ahmet Kemaloğlu'nun genç kızın peşinden giderek, eve geri getirdiği bir apartmanın güvenlik görüntülerine yansıdı.

DHA'da yer alan haberde, sevgilisi olduğu öne sürülen milli boksör Selim Ahmet Kemaloğlu tarafından dövülüp, göğsünden bıçaklanarak öldürülen Zeynep Şenpınar cinayet öncesi kaçarak parka gittiği ortaya çıktı.

GÖRÜNTÜLERDE ZANLI, ZEYNEP'İN PEŞİNDEN GİDİP EVE GERİ GETİRİRİYOR

Görüntülerde, Zeynep'in binadan koşar adımlarla çıktığı, Kemaloğlu'nun ise peşinden giderek, eve geri getirdiği görülüyor. Görüntülerin mahkeme dosyasına eklendiği öğrenildi.

'KATİLİN ÖLDÜRME KONUSUNDA KARARLI OLDUĞU BELLİ'

Ortaya çıkan görüntülerde Zeynep'in sabahın ilk saatlerinde evden kaçtığını belirten Şenpınar'ın ailesinin avukatı Muğla Baro Başkanı Cumhur Uzun, "Katil, Zeynep'i parkta da darp etmiş. Parkta da kan izleri bulunuyor. Bu detay da dosyaya girdi. Katilin, öldürme konusunda ne kadar istikrarlı ve kararlı olduğu apaçık görülüyor" dedi.