Bodrumunda uyuşturucu yetiştirilen eve baskın

Tekirdağ Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldıkları istihbarat doğrultusundan Sultanköy Mahallesi'nde iki katlı bir eve operasyon düzenledi.

Yapılan aramada, evin bodrum katında saksılarda yetiştirilen 500 kilogramın üzerinde Hint keneviri ele geçirildi. Jandarma ekipleri, evin bodrumunda Hint keneviri yetiştirmek amacıyla alüminyum borulardan havalandırma ve ışıklandırma sistemleri kurulduğunu tespit etti.

Uyuşturucunun sahibi olduğu öne sürülen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

(AA)