05 Haziran 2019 Çarşamba 18:53 | Son Güncelleme: 05 Haziran 2019 Çarşamba 18:53
Bodrum'daki sürat teknesinin kaptanı tutuklandı
Bodrum'da, haber çalışması yapan 3 gazetecinin bulunduğu balıkçı teknesine çarpan sürat teknesinin kaptanı Alper Sakay, Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece 'taksirle yaralamaya neden olmak' suçundan tutuklandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, haber çalışması yapan 3 gazetecinin bulunduğu balıkçı teknesine çarpan sürat teknesinin kaptanı Alper S. (Sakay), Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede 'taksirle yaralamaya neden olmak' suçundan tutuklandı.
DHA