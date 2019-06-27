Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7684
  • 6,5667
  • 260.384
  • 95.573
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Bodrum'da lastik botlarda 51 kaçak göçmen yakalandı

Bodrum'da lastik botlarda 51 kaçak göçmen yakalandı

Bodrum'da lastik botlarda 51 kaçak göçmen yakalandı

Bodrum açıklarında, Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan 2 lastik botta, toplam 51 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri, saat 04.30 sıralarında gelen ihbarla Bodrum'un kırsal Mazı Mahallesi açıklarında bir grup kaçak göçmenin yasa dışı geçiş yapmaya çalıştığını öğrendi. Bölgeye hareket eden ekipler, lastik bottaki 11'i Filistin, 16'sı Somali, 2'si Suriye, 1'i Mısır ve 1'i Irak uyruklu olmak üzere 31 kaçak göçmeni yakaladı. Sahil Güvenlik ekipleri, saat 05.30 sıralarında gelen ikinci ihbarla Yahşi açıklarında kaçak geçiş yapmaya çalışan göçmenlerden haberdar oldu. Sahil Güvenlik botuyla Çelebi Adası yakınlarında tespit edilerek, durdurulan lastik bottaki 9'u Filistin, 1'i Yemen ve 10'u Somali uyruklu 20 göçmen yakalandı. Her iki olayda yakalanan toplam 51 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik botlarıyla Turgutreis Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı'na götürüldü. Kimlik tespit işlemi yapılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

(DHA)

(

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ünlü çiftten hayranlarını üzen haber...
Ünlü çift evliliklerinin yıl dönümünü böyle kutladı
Serenay Sarıkaya'nın paylaştığı son fotoğraflar Instagram'ı salladı!
Ünlü çift İtalya'da aşk tazeliyor
Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu geri mi dönüyor?
<p>Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, imar barışı başvuru süresinin 15 Haziran´da dolduğunu, öd

TOKİ Başkanı Bulut: 'Son 16 Yılda İstanbul Genelinde İnşa Edilen Konut Sayısı 161 Bin 764´tür'

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Ezgi Eyüboğlu ve Kaan Yıldırım boşandı!

Kırgızlar'ın düğün şöleni 'Buzkaşı' oyunu