Bodrum'da aç kalan yaban domuzları ilçe merkezine indi

Konacık Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda görülen 10'a yakın yaban domuzu, evlerin bulunduğu alanlarda ve araçların etrafında yiyecek aradı.

Evlerin girişinde domuzları gören vatandaşlar kısa süreli şaşkınlık ve tedirginlik yaşadı.

Civarda oturan bazı meraklı vatandaşlar da caddede toplu olarak dolaşan ve bir süre sonra araziye giren domuzların yiyecek arayışını cep telefonlarıyla görüntüledi.

(AA)