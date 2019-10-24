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  3. Böcek istilası canından bezdirdi! Bahçesini havaya uçurdu

Böcek istilası canından bezdirdi! Bahçesini havaya uçurdu

Böcek istilası canından bezdirdi! Bahçesini havaya uçurdu

Brezilya'da bir adam, bahçesindeki hamam böceklerini öldürmek isterken bahçesini havaya uçurdu. Evin güvenlik kameraları, patlama anını saniye saniye görüntüledi.

Brezilya'nın güneyindeki Eneas Marques şehrinde yaşayan 48 yaşındaki adam, bahçesini istila eden hamam böcekleri yuvasından kurtulmak için ilk önce zehirli ilaç denedi ama başarılı olamadı. Toprağın altına yuva yapan hamam böceklerini yok etmek için bahçesinde çukur açan adam, toprağın içine benzin doldurdu. Açtığı çukura yanan kibrit atan Cesar Schmitz adlı adam bahçesini havaya uçurdu.

Eşinin hamam böceklerinden çok korktuğunu söyleyen adam, "Karım böceklerden şikayet edince onları öldürmek istedim" açıklamasında bulundu. Cesar Schmitz adlı 48 yaşındaki adam, "Karım böceklerin yuvasından kurtulmam için bana yalvardı. Böyle olacağını tahmin edemedim" dedi. 

(DHA)

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