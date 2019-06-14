Böbrek nakli beklerken organlarıyla başka bir bedene umut oldu

İzmir'in Kiraz ilçesinde, böbrek nakli beklerken geçirdiği rahatsızlık sonucu beyin ölümü gerçekleşen 42 yaşındaki Serkan Gördes, organıyla Malatya'daki bir hastaya umut oldu. 2 yıldır diyalize giren ve böbrek nakil umuduyla yaşayan Gördes, 4 Haziran'da aniden rahatsızlanarak Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Beyin kanaması geçiren Gördes yoğun bakım ünitesine alındı.

Burada tedavi altında tutulan hastanın 4 gün sonra beyin ölümü gerçekleşince doktorları organ bağışı için ailesiyle görüştü. Bekar olan Gördes'in hayatta tek yakını olan amca Erkan Gördes, organ bağışına onay verdi. Gördes'in operasyon sonrası alınan karaciğeri, askeri uçakla Malatya'ya gönderildi. Ödemiş Devlet Hastanesi Organ Nakil Koordinatörü Dr. Ahmet Gökoğlu, böbrek nakli bekleyen hastanın organlarıyla bir hastanın yaşama tutulmasına vesile olduğunu söyledi.

Erkan Gördes de yeğeninin haftada 3 gün diyalize girdiğini belirterek, "Böbrek nakli olmayı hayal ederken kendisinin organı bir hastaya can oldu. Serkan'ın organları toprak olacağına başkasına şifa olsun. Ona dua etsinler." diye konuştu. Ödemiş Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ömer Koçak da organ bekleyen birinin organının başka hastaya verilmesinin örnek olduğunu dile getirdi. Hastanın karaciğerinin Malatya'daki bir kişiye başarılı bir şekilde nakledildiğini dile getiren Koçak, "Başka bir cana can katan merhuma Allah'tan rahmet diliyoruz." ifadelerini kullandı.

(AA)