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  3. Bizans dönemine ait 101 sikke ele geçirildi

Bizans dönemine ait 101 sikke ele geçirildi

Bizans dönemine ait 101 sikke ele geçirildi

Erzurum'da, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 101 gümüş sikke ele geçirildi. Olayda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, havalimanı yakınlarında şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada, Bizans dönemine ait olduğu tahmin edilen 101 gümüş sikke ele geçirildi.

Müze Müdürlüğüne teslim etmek üzere sikkelere el koyan ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Erzurum'un Çat ilçesi Elmapınar Mahallesi'nde ise izinsiz kazı yapan 6 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Şüphelilerin kaçak kazıda kullandıkları malzemelere el konuldu. Şüpheliler gözaltına alındı.

DHA


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