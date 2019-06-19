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  3. Bisse bu Babalar Günü'nde 'Bissenlegüçlüyüz' ve 'BisseninYanındayız' dedi!

Bisse bu Babalar Günü'nde 'Bissenlegüçlüyüz' ve 'BisseninYanındayız' dedi!

Bisse bu Babalar Günü'nde 'Bissenlegüçlüyüz' ve 'BisseninYanındayız' dedi!

Bisse, bu yıl Babalar Gününde birbirinden güzel iki reklam filmi ile yayına girdi. Filmlerin sloganları ‘‘#BissenleGüçlüyüz’’ ve ‘‘#BisseninYanındayız’’ oldu.

 #BissenleGüçlüyüz mesajıyla yayınlanan reklam filmi mağaza çalışanlarının aileleriyle birlikte  yapıldı. Bisse bu kampanyadasında çalışanlarına verdiği değeri öne çıkartarak çalışanlarına güzel bir sürpriz yapmış oldu.

#BisseninYanındayız sloganıyla yayınlanan reklam filminde ise  markadan bağımsız atılan babalarına hediye almak isteyen 43 gencin sesine kulak verildi. 43 babanın sevincine ortak olundu. 3 nesildir her babalar gününde biz senin yanındayız mesajı vurguladı.

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