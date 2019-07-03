Bisikletiyle dünya turuna çıkan Alman hemşire: Türkiye ve Türk insanı çok güzel ve misafirperver

Bisikletiyle dünya turuna çıkan Alman hemşire Sylvia Hammer, Sivas'ın Zara ilçesine ulaştı. Singapur'a gitmek üzere 2 ay önce Almanya'nın Bavyera eyaletine bağlı Lichtenfels şehrinden bisikletiyle yola çıkan 24 yaşındaki hemşire Sylvia Hammer, Zara ilçesinde konakladı. İlçede bir kafeterya işletmecisinin misafiri olan Hammer, Lichtenfels şehrinde bir hastanede hemşire olarak görev yaptığını söyledi.

İzlediği bir filmden etkilenerek bisikletle dünya turuna çıkmaya karar verdiğini belirten Hammer, "Sinemada bir filmde bisikletiyle Singapur'a giden birini görünce böyle bir seyahate çıkmaya karar verdim. Bir bisiklet aldım, ücretsiz izne ayrılarak iki ay önce yola çıktım. Yaklaşık iki haftadır Türkiye'de yoluma devam ediyorum, iki hafta sonra da Türkiye sınırından çıkmayı planlıyorum." dedi.

Almanya'daki bir arkadaşının anne ve babasının Ordu'da yaşadığını aktaran Hammer, şunları kaydetti:

"Zara'dan Ordu'ya giderek arkadaşımın ailesini ziyaret edeceğim. Orada bir veya iki gün kalmayı planlıyorum. Singapur'a ulaştığımda seyahatimi sürdürmeyi istiyorum, Singapur son nokta olmayabilir. Günlük 70 ile 110 kilometre pedal çeviriyorum. Ulaştığım yerleşim yerlerinde genellikle uygun bir alanda kamp kurarak konaklıyorum. Ancak güvenebileceğime inandığım evlere misafir oluyorum. Seyahatim süresince günlük 15 avro bütçe ayırıyorum, ödemelerimi kredi kartıyla yapıyorum. Zaten yemek haricinde bir giderim yok. Yollarda turist olduğumu anlayanlar bana yardımcı olmak istiyor. Bir kere bisikletimin lastiği patladı ve çevredeki insanlar lastiği değiştirdi. Şu ana kadarki yolculuğumda hiç negatif bir olay olmadı ama yüzlerce, binlerce güzel olayı, bana hediye verenleri anlatabilirim. Türkiye ve Türk insanı çok güzel ve misafirperver. Yemekler harika, çok zengin ve lezzetli bir yemek kültürü var. Gittiğim yerlerin tarihi ve turistik mekanlarını da görme imkanı buluyorum."

Hammer, daha sonra Ordu'ya gitmek üzere ilçeden ayrıldı.

(AA)