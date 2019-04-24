Bir Kumanya Bin Sevince Vesile

Onlarca ülkede, on binlerce ihtiyaç sahibi aileye ramazan öncesi kumanya yardımlarınızı ulaştırıyoruz. Sizler de bir kumanya bağışı ile binlerce sevince vesile olabilirsiniz.

55 Ülkede, Türkiye’de 22 İlde

Kumanya yardımları 4 kıdada, 55 ülkede, Türkiye’de 22 ilde on binlerce ihtiyaç sahibine ulaştırıyoruz.

Bir kumanya bedeli 180 TL’dir.

Bu destekle yapılacak yardımlar; Ramazan ayı başlamadan önce on binlerce ihtiyaç sahibine kumanya paketi ulaştırılmasının yanı sıra, ramazan ayı içerisinde, Bosna Hersek’te Hasene Aşevi’nde yüzlerce kişiye günlük sıcak yemek ikram edilmesi, Hasene Mobil Fırını’ndan çıkacak günlük binlerce ekmeğin Suriyeli mültecilere ve ihtiyaç sahiplerine dağıtımı gibi yardım kalemlerini ihtiva ediyor. Ayrıca yetimlere bayramlık hediyeler ve eğitime katkı payı ile talebelere destek verilmesi yardım kalemleri arasında yer alıyor.

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BANKA BİLGİSİ

Hesap Sahibi: Hasene Sosyal Yardımlaşma Derneği

Banka: Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

IBAN: TR16 0020 5000 0948 4436 4000 08| BIC: KTEFTRISXXX

Amaç: Kumanya, Ad Soyad, Telefon

İletişim:

T +90 212 438 8191

info@hasene.org.tr

Adres:

Hasene Sosyal Yardımlaşma Derneği

Akşemsettin Mh.

Feyzullah Efendi Sk.

No: 2/1