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Bir günlük bebeğini boğup çöpe attı

Bir günlük bebeğini boğup çöpe attı

Adıyaman'da eşi cezaevinde bulunan ve hamile olan 4 çocuk annesi olan Fatma U., 14 Şubat'ta sezaryen doğumla kız bebek dünyaya getirdi.

1 gün sonra taburcu edilen Fatma U., çevresinden gizlediği bebeğini diğer çocukları evde uyuduğu sırada bezle boğarak öldürdü. Bezi sobada yakan U., bebeğinin cesedini de poşetlere sararak bir çöp konteynerine attı. Hastane çalışanları bebeği muayene için arayınca Fatma U., bebeğinin emzirdiği esnada boğularak öldüğünü söyledi. Hastanenin bildirmesiyle harekete geçen savcılık vicdansız anne hakkında işlem başlattı. Gözaltına alınan U., cinayeti itiraf etti. Vicdansız annesi tarafından öldürülerek çöpe atılan bebeğin cesedine ulaşılamadığı, çalışmaların devam ettiği belirtildi. 

İHA


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