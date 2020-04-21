Bir gün önce mağdur, bir gün sonra suçlu
Yasağa rağmen satış yapan markete ceza kesildi. Aynı marketi işleten iki kardeşin, bir gün önce sosyal mesafeye uymadığı için uyardıkları müşteri tarafından bıçaklandığı öğrenildi.
DEVRİM TOSUNOĞLU
İstanbul Sultangazi’de 18 Nisan’da sokağa çıkma yasağına uymayıp satış yapan bir market polise yakalandı. İşletmeci ve müşteriye 3 bin 150’şer TL ceza kesildi. Ancak korona tedbirini hiçe sayan marketçinin bir gün önce ise mağdur olduğu belirlendi. 17 Nisan’da iddiaya göre marketin sahibi 2 kardeş, sosyal mesafeye uymayan Suriyeli 2 şahsı uyarınca tartışma çıktı. Yarım saat sonra geri dönen saldırganlar, 2 kardeşi bıçakladı. Kardeşlerden birinin hayati tehlikesi bulunduğu, diğerinin taburcu olduğu öğrenildi.
AYNI MARKETTE İKİ TUHAF OLAY
17 Nisan 2020
18 Nisan 2020