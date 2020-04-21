Bir gün önce mağdur, bir gün sonra suçlu

DEVRİM TOSUNOĞLU



İstanbul Sultangazi’de 18 Nisan’da sokağa çıkma yasağına uymayıp satış yapan bir market polise yakalandı. İşletmeci ve müşteriye 3 bin 150’şer TL ceza kesildi. Ancak korona tedbirini hiçe sayan marketçinin bir gün önce ise mağdur olduğu belirlendi. 17 Nisan’da iddiaya göre marketin sahibi 2 kardeş, sosyal mesafeye uymayan Suriyeli 2 şahsı uyarınca tartışma çıktı. Yarım saat sonra geri dönen saldırganlar, 2 kardeşi bıçakladı. Kardeşlerden birinin hayati tehlikesi bulunduğu, diğerinin taburcu olduğu öğrenildi.

AYNI MARKETTE İKİ TUHAF OLAY



17 Nisan 2020

18 Nisan 2020